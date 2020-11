Ako si (teraz) udržať psychickú integritu

Momentálna situácia je silne negatívne sýtená rozporuplnými informáciami, ktoré dostávame z médií, od ľudí zo sociálnych sietí, známych či rodiny.

Asi najviac vnútorného odporu u človeka vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok a pravdepodobných sankcií, ktoré sa na nás sypú z každej strany na úkor pozitívnych a motivujúcich informácií.

Psychológovia poznajú pojem dvojitá spätná väzba, ktorá vzniká tým, že dostávame informácie takým spôsobom, kedy nevieme, čo je správna voľba a čo je nesprávne. Bolo zistené, že pokiaľ sa takto správajú matky k svojím deťom, vznikajú u nich psychické poruchy. Dlhodobá komunikácia na základoch "dvojitej spätnej väzby" narúša psychickú integritu človeka.

Človek tápe, snaží sa nájsť správne riešenie, reagovať správnym konaním, no neustále naráža na negatívnu odozvu a na svoj strach. Psychickú integritu človeka nie je možné udržať bez vytvorenia vlastného názoru, vlastného rozhodnutia, ktoré je kompatibilné s jeho vnútorným prežívaním - emóciami.

Ale ako si udržať psychickú integritu?

Veľmi navádzajúci je výrok: "Nechoď tam, kam Ťa vedie strach"

Strach je emócia. Je to silne negatívna emócia, ktorá u človeka vzniká vtedy, ak je ohrozený. Strach nám slúži na to, aby sme si uvedomili, že nejdeme dobrým smerom, že je potrebné niečo zmeniť. Ak pociťujeme pri rozhodovaní strach (alebo úzkosť) a na jeho základe konáme, nakoniec urobíme to, čo nie je v súlade s našou psychickou integritou. Z toho vzniká naša nespokojnosť s nami a pravdepodobne nerešpektovanie iných ľudí a ich rozhodnutí (lebo nerešpektujeme seba!).

Momentálne sa nachádzame v dobe, kedy sú na našu psychickú i fyzickú integritu kladené ohromné nároky. Nie sme zvyknutí sa rozhodovať za seba a zvyčajne sa ľudia uchyľujú len ku krátkodobej úľave od negatívnych emócií v podobe rôznych emocionálnych výrokov na druhých ľudí. Veľa ľudí koná bez toho, aby skúmali svoje vnútro a nereagovali na základe negatívnych impulzov.

Riešením je viac sa venovať sebe, skúmať myšlienky, ktoré tvoríte a vyberať si tie, ktoré u Vás spôsobujú radosť a pozitívne nastavenie.

Rozhodujte sa na základe pozitívnych emócií, ktoré vznikajú, keď nájdete správne riešenie pre Vás a nebojte sa ho uskutočniť. Ak urobíte správne rozhodnutie, strach odíde, a nahradí ho spokojnosť.

Na záver snáď len citát od Babrary DeAngelis:

"Vždy keď sa deje niečo čo ťažko prežívate, zároveň sa deje niečo úžasné, zázračné, niečo čo Vám zmení život."

PS: A život si svojimi rozhodnutiami môžete zmeniť len Vy!